Fünf Neuinfektionen im Wartburgkreis

Im Wartburgkreis sind aktuell 27 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. In Eisenach ist die Zahl kosntant bei fünf geblieben.

Die Zahl derjenigen, die positiv auf das Coronavirus getestet worden ist, ist im Wartburgkreis um fünf auf insgesamt 27 aktive Infektionen gestiegen. Das vermeldet das Gesundheitsamt am Dienstag, 14 Uhr. In Eisenach ist es hingegen konstant bei den fünf Menschen geblieben, die an Covid-19 erkrankt sind. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog