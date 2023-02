In zwei Orten im Wartburgkreis ist die Gasversorgung ausgefallen. (Symbolbild)

Gasnetz in zwei Orten ausgefallen: Techniker müssen an Hausanschlüsse

In zwei Orten im Wartburgkreis ist die Gasversorgung ausgefallen. Die Einwohner sollen zu Hause bleiben, um Techniker zu empfangen.

Durch einen technischen Defekt ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag das Gasnetz in Dippach und Dankmarshausen im Wartburgkreis ausgefallen. Auch am Sonntagmittag waren mehrere hundert Haushalte aus den beiden Orten ohne Gas.

Der Gasversorger (TEN Thüringer Energienetze) habe umgehend die Fehlerbehebung eingeleitet, teilt Werra-Suhl-Tals Bürgermeister Maik Klotzbach mit. Voraussichtlich am frühen Nachmittag sei die Wiederinbetriebnahme geplant.

Techniker müssen an Hausanschlüsse

Dazu sei es aber, so Klotzbach, erforderlich, dass die älteren Gashausanschlüsse von Hand durch einen Techniker des Netzbetreibers geschlossen werden. Die Bewohnerinnen und Bewohner seien daher aufgerufen, sich zu Hause aufzuhalten und den Zugang zum Hausanschluss zu ermöglichen. „Es wäre zudem gut, wenn man den Bekanntenkreis und Nachbarn informiert“, so der Bürgermeister.

Kindergärten könnten morgen geschlossen bleiben

Für die Kindergärten behalte sich die Stadtverwaltung die Schließung für Montag vor, sollte die Wärmeversorgung nicht gewährleistet werden. Informationen erfolgten dann über die üblichen Kanäle der Kindergärten durch Ordnungsamt und Kindergartenleitung.