Gedenken für Opfer von Unrecht und Gewalt in Creuzburg

Gedenken für die Opfer von Gewalt und Unrecht an der Gedenktafel am Rathaus neben der Nikolaikirche in Creuzburg. Pfarrerin Susanne-Maria Breustedt hält Worte des Gedenkens, der Erinnerung und der Mahnung vor knapp 20 Teilnehmern der Veranstaltung für die verschleppten Jugendlichen aus nur einer Straße in Creuzburg.