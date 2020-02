Gehofft, gewartet und geglückt – Sanierung kann beginnen

Mit Beginn der Sommerferien soll die Komplettsanierung beginnen. Die Stadt hatte diese Woche mit Schulleiter Jens Krumbholz Elternvertreter, Lehrer und Erzieher zu einer Informationsveranstaltung eingeladen, um Bauablauf und Pläne vorzustellen. Damit soll Realität werden, was Pädagogen und Eltern seit Jahren fordern – dass die Mosewaldschule endlich in Ordnung gebracht wird. „Das ist ein wichtiger Moment für unsere Schule“, verwunderte die Wortmeldung des Schulleiters zu Beginn der Infoveranstaltung niemanden im Raum. Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) bekannte, dass die Grundschule der Stadt „schon immer im Genick gesessen“ habe. Vor gut vier Jahren schien einer Komplettsanierung nichts mehr im Wege zu stehen, die Stadt hatte Fördermittel beim Land Thüringen beantragt. „Es war einer der frustrierendsten Momente, als der Ablehnungsbescheid kam“, erinnert sich Wolf.

In einem neuen Anlauf kam dann die Bewilligung der Gelder. Als die Stadt, wie die städtische Hochbauingenieurin Manuela Hoppe berichtete, die ersten Planungen wieder auf den Prüfstand stellen musste, weil die Kosten höher als lagen als die am Ende bewilligten Fördermittel, verging erneut Zeit. Schließlich habe man alles umgeworfen, weil diese Pläne kaum große Verbesserungen für Schule und Standort erzielt hätten, berichtete Hoppe weiter. Entstanden sind nun Entwürfe, die die Bedürfnisse der Pädagogen besser berücksichtigen.

So hat die Ingenieurin, die auch den Anbau der Gemeinschaftsschule in der Eisenacher Oststadt betreut, neue Erfahrungen einfließen lassen. Vor allem liegt Manuela Hoppe am Herz, auf dem Außengelände um die Schule herum eine Verbesserung zu erreichen. Noch finden sich hier kaputte Stützwände und Geländer, zudem fehle im Untergeschoss bisher das Licht. Deshalb werde, sagt Hoppe, das gesamte Gelände etwas tiefergelegt.

Lichtdurchfluteter Laubengangund neues grünes Klassenzimmer

Hingucker wird ein in den Obergeschossen geschlossener und dank vieler Fenster lichtdurchfluteter Laubengang an der Nordseite des Gebäudes. Er dient als Flur, zur Erschließung der Klassenräume und als Rettungsweg. Angrenzend wird ein neuer Aufzug entstehen, um das Schulgebäude barrierefrei zu machen. Im Untergeschoss werden nach der Sanierung Werk- und Kunsträume, der Schulgartenraum, eine Schülerküche, die Schulbibliothek und der Medienraum eingerichtet. Das Elterncafé bleibt.

Vom Untergeschoss aus wird es einen direkten Zugang zum grünen Klassenzimmer geben. Die Klassenräume befinden sich künftig geordnet in den ersten beiden Stockwerken. Jeder Klassenraum soll eine Einzelraumlüftung bekommen. Die Räume auf der Südseite des Schulgebäudes werden Jalousien erhalten, erklärte Hoppe auf Nachfrage. Im ersten Geschoss soll das komplette pädagogische Personal Räume erhalten. Der dritte Stock dient als Hort. Ganz oben im Schulgebäude bleibt die Aula.

Gebaut wird in zwei Abschnitten, Bauzeit ist jeweils ein Jahr. Los geht es mit den Sommerferien 2020. Dann beginnen die Arbeiten am hinteren Teil der Schule – das trifft die bisherige Essensausgabe, den Speiseraum, Küche, Toiletten und zehn Klassenräume.

Im Betriebsteil IV der Berufsschule, der Medizinischen Fachschule (Mefa), wurden zuvor sechs Klassenräume modernisiert, ebenso die Essensausgabe, weil die Grundschulkinder ab Schulstart dann hier mitessen. Ein Teil der Grundschüler wird während der Bauzeit die Toiletten der Mefa nutzen, ein Teil die in der Sporthalle, zudem werden Toilettencontainer im Außenbereich so aufgestellt, dass Kinder trockenen Fußes dorthin kommen sollen. Pausenhof und Spielplatz seien aber nutzbar, versicherte Manuela Hoppe.

Nicht saniert wird die Sporthalle, hieß es am Mittwoch von der Stadt. Sie bleibe aber auf der Vorhabensliste.