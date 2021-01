Geparktes Auto in Barchfeld beschädigt

Nach einer Unfallflucht am Mittwoch in Barchfeld sucht die Polizei Zeugen.

Barchfeld-Immelborn. Die Polizeiinspektion in Bad Salzungen bittet um Hinweise zu einer Fahrerflucht, die sich am Mittwoch gegen 7 Uhr in der Karl-Marx-Straße in Barchfeld-Immelborn ereignet hat. An einem dort geparkten Pkw ist offenbar beim Vorbeifahren der Außenspiegel beschädigt worden. Auch der Wagen des Verursachers muss beschädigt sein, denn auf dem Gehweg lag dessen Spiegelhalterung. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 03695/55 10 zu melden.