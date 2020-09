Glutnester erschweren Löscharbeiten

Ruhla. Auch am Dienstag dauert das Löschen des Waldbrandes bei Ruhla an.

Welche Intensität das Feuer im Wald hat, lässt sich am Dienstag gut erkennen. Während es an der Oberfläche des verkohlten Bodens pitschnass ist, befinden sich darunter Glutnester, 300 bis 400 Grad heiß. Die gesamte Nacht haben Feuerwehren des Wartburgkreises Brandwache an dem zwei Hektar großen Waldstück zwischen Hubertuswiese und Rennsteig gehalten. Am Montag hatte es hier gegen 14.30 Uhr zu brennen begonnen.