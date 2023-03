Gospenroda verkappt sich um Monate verspätet

Gospenroda. Ein Dorf im Wartburgkreis hat eine seltsame Sitte: Es feiert Karneval, aber nicht im Februar, sondern im Frühsommer. So kommen Sie an Tickets.

Für den im Mai stattfindenden Zeltkarneval in Gospenroda startet die Reservierung. Die erste Sitzung der Gospenrodaer Narren findet am Samstag, 13. Mai, 20 Uhr, im Festzelt statt. Eintritt 12 Euro. Tags darauf ist ab 15.30 Uhr Kinderkarneval. Für Samstag, 20. Mai, 20 Uhr, wird zur zweiten Karnevalssitzung eingeladen. Die Weiberfastnacht findet am Freitag, 12. Mai, und Freitag, 19. Mai, jeweils 20 Uhr statt. Eintritt jeweils 15 Euro.

Kartenvorbestellungen sind ab sofort unter den Rufnummern 0162/90 411 72 und 0152/217 53 433 möglich. Die reservierten Karten für alle Veranstaltungen des Zeltfaschings können am Mittwoch, 5. Mai, in der Zeit von 18 bis 20 Uhr im Vereinsraum im Dorfgemeinschaftshaus von Gospenroda abgeholt werden.