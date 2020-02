Clown Amanda ist beim Sonnenscheingottesdienst in der Eisenacher Annenkirche am Sonntag, 23. Februar, dabei.

Eisenach. Am 23. Februar in der Eisenacher Annenkirche.

Gottesdienst mit Clown Amanda

Den nächsten Sonnenscheingottesdienst in der Eisenacher Annenkirche gibt es am Sonntag, dem 23. Februar, um 10.30 Uhr mit Clown Amanda. Was passiert, wenn ein Clown auf ein Wort aus der Bibel stößt? Mit allerlei Komik und ohne viele Worte geschieht hier die Verkündigung, verspricht Pfarrer Manfred Hilsemer. Kinder und Erwachsene werden verzaubert und erleben einen außergewöhnlichen Gottesdienst. Andrea Gruhler, alias Clown Amanda möchte aber nicht nur unterhalten, sondern das weitergeben, was ihr selbst wichtig ist.