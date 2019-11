Großalarm nach Brandmeldung

Angebranntes Essen hat am Freitagmorgen einen Großalarm von Feuerwehr und Rettungskräften ausgelöst. Gegen 9.15 Uhr war der Rettungsleitstelle ein vermuteter Wohnungsbrand mit starker Rauchentwicklung in der Straße „Im Oberfeld“ gemeldet worden. Daraufhin wurden mehrere Feuerwehren sowie der Rettungsdienst wegen des Feuers im mehrgeschossigen Haus alarmiert. Informationen unserer Zeitung zufolge gestaltete sich die Lage zunächst unübersichtlich, so dass weitere Feuerwehren zu dem Einsatz nachalarmiert wurden. Bei der Lageerkundung stellten die Feuerwehrleute fest, dass es sich bei dem vermeintlichen Wohnungsbrand jedoch nur um angebranntes Essen handelte.