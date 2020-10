Große Rohre werden im kleinen Herda vergraben

Ein Dorf im Ausnahmezustand. Das ist seit Wochen und auch noch in den nächsten Monaten Herda. Die 700-Seelen-Gemeinde ist zu einem Gutteil Großbaustelle. Der Zweckverband Horschlitter Mulde (HoMu) investiert in die Erneuerung des Trink- und Abwassersystems, das moderne Anforderungen erfüllt und das nicht zuletzt die Umwelt schont. Fäkalwässer werden nicht mehr in Gräben und Bach abgeleitet. Nicht nur in Zeiten rückläufiger Niederschläge hat das positive Wirkung auf die Natur.

Die Bauarbeiten bringen zum Teil erhebliche Einschränkungen für Verkehrsteilnehmer mit sich. Herda ist nicht mehr zu durchfahren, weshalb in einigen Fällen der Umweg über Berka/Werra und Gerstungen notwendig wird. Um die Kinder an die Kita fahren zu können, wurde eine Behelfsbrücke über den Graben geschaffen. Von Kratzeroda aus ist die Einfahrt bis zu Baustelle fast an die Sporthalle möglich. Für Rettungsfahrzeuge gibt es Sonderregelungen.

Wetten laufen, ob es die Firma bis März tatsächlich schafft

Die Bürger wissen, was die Stunde geschlagen hat, und arrangieren sich mit der Problematik. Schließlich komme am Ende etwas Nützliches für das Dorf heraus, so der Tenor. Klar gibt es auch den einen oder anderen, der die Stirn runzelt, aber die gibt es immer und überall, weiß HoMu-Geschäftsführer Martin Lindner.

Die Baustelle bietet jedenfalls fast täglich neuen Gesprächsstoff im Dorf, nicht nur, aber vor allen bei Rentnern, die das Geschehen gerne aus nächster Nähe verfolgen. Die meisten Bewohner sehen vor allem das Resultat, und dafür nehme man auch Einschränkungen in Kauf. Im Dorf laufen längst Wetten, ob die Bauleute diesen Bauabschnitt tatsächlich bis zum März nächsten Jahres schaffen. Martin Lindner sieht die Arbeiten derzeit voll im Zeitplan.

Richtig was los sein wird nächste Woche, wenn weitere GFK-Abwasserrohre wie Langstreckenraketen auf dem Roten Platz ins Dorf gefahren und verbaut werden. HoMu-Chef Lindner hofft, das dann auch das Wetter noch mitspielt. Der Stauraumkanal vor der Suhlbrücke ist quasi das Herzstück dieses Großprojektes.

Diese Rohre zaubert die Baufirma übrigens nicht mal so aus dem Hut. Erst wenn alle Unterschriften unter dem Auftrag sind, werden die mächtigen Rohre produziert. Es braucht deshalb einen Vorlauf von zwei bis zweieinhalb Monaten, weiß Lindner.

Gesamtprojekt zieht sich bis ins Jahr 2022

Nicht nur weil Winter nicht mehr die Winter von früher sind, werden Baustellen auch noch spät im Jahr begonnen. Ein Blick in die Region spiegelt das wider. Das Wetter ist aber nur eine Seite der Medaille, weiß der HoMu-Chef. Vielmehr sind die Auftragsbücher der Bauunternehmen so voll, dass es terminlich oft gar nicht anders geht, zumal vergangenen Krisen die Zahl der Bauunternehmen hat kleiner werden lassen.

Weil die Umleitungskapazitäten in Herda überschaubar und die Gassen zum Teil eng sind, kann das Dorf nicht auf einen Schlag „bearbeitet“ werden. Jetzt geht es erst einmal bis in die Alte Straße. Bis ins Jahr 2022 werden sich die Arbeiten hinziehen. Dann wird Wasser/Abwasserkanal auch in die Fritz-Erbe-Straße und die Obergasse gebracht. Der Oberflächenzustand der Obergasse spielt jeder Kfz-Werkstatt in die Karten. Und genau das wird nach den Bauarbeiten verbessert, weiß Bürgermeister Rene Weißheit, der das Geschehen auch als Herdaer Einwohner täglich verfolgt.

Welchen Nutzen Flora und Fauna aus solchen Investitionen in die Abwasserentsorgung ziehen, hat Martin Lindner anderenorts schon vielfach erlebt. „Schon nach kurzer Zeit erholt sich an Bächen die Natur, kommen wieder Fische vor“, berichtet der Zweckverbandsleiter. Durch Herda fließen die Suhl und drei Gräben.