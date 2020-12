Grünflächenpflege in Eisenach braucht mehr Leute

Das extern erstellte Grünflächenkonzept der Stadt Eisenach hat der Stadtrat auf Wunsch der Verwaltung im Grundsatz beschlossen. Es ist ein Schritt, um die Grünflächenpflege in Eisenach stabsplanmäßig zu verbessern. Ungeachtet dessen gibt es inhaltlich jedoch noch Redebedarf, vor allem beim verankerten Aufwuchs des Personals und der Finanzierung. Der Gegenwind kommt vor allem aus den Reihen von CDU und SPD. Sie werfen der Verwaltung unsolide Haushaltsführung vor, zumal sie die Mehrkosten im Bereich Friedhof nicht auf die Gebührenzahler umlegen wolle.

Kritiker sehen Vorgriff auf Haushaltsplanung 2021

Die Fraktionen sehen im Personalaufwuchs einen Vorgriff auf die Haushaltsplanung 2021, schließlich spricht das Konzept von einer neuen unbefristeten Ingenieurs-Stelle, 7,5 zusätzlichen Stellen im Bereich der Gartenarbeiter und 2,5 zusätzlichen Stellen im Bereich der Friedhofsarbeiter, „um erstmals eine ausreichende Qualität in der Grünflächenpflege erreichen zu können“. Es sei unverantwortlich, so die Widersacher, dass einzelne Verwaltungsbereiche aufgrund subjektiver Bewertungen ohne Kostendeckung arbeiten dürfen. Die zusätzlichen Kosten auf die Friedhofsnutzer umzulegen würde die bereits eh schon zum Teil gravierend gestiegenen Friedhofsgebühren noch weiter in die Höhe zu treiben, hieß es von Seiten der SPD.

Für die Verwaltung ist der zusätzliche Stellenbedarf unabdinglich, um dem weiteren Verfall der städtischen Flächen entgegenzuwirken. Etwa 40 Prozent der Grünpflegeaufgaben (derzeit 23) sollen mittelfristig an Dritte vergeben werden. Je nach Erfolg der Ausschreibungen, sei es dann eventuell möglich den besagten zusätzlichen Stellenbedarf zu reduzieren. Zudem sei es nach Ansicht des Fachamtes noch möglich, kurzfristig neuere Technik zur Grünflächenpflege zu beschaffen. Durch deren Einsatz wären effizientere Arbeitsabläufe möglich, die den Stellenbedarf möglicherweise ebenfalls weiter reduzieren könnten.