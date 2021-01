Guten Morgen, Eisenach: Erinnerung an den Wartburg 311

So richtig will die Deutsche Einheit nicht glücken, auch nicht nach mehr als drei Jahrzehnten. Die Löhne, die Rente und vor allem die in den Köpfen festgefressenen Begriffe: die Ossis, die Wessis, der Osten, die Ostzone, die Zonis koppeln neben mangelnden wirtschaftlichen Chancen die neuen Länder weiterhin vom Rest der Republik ab. Im benachteiligten Territorium leben heute nur noch so viele Menschen wie um das Jahr 1900 – im anderen Teil vergleichsweise doppelt so viele.



Deutschland hat ein Eisenacher auf ganz besondere Weise geeint, in einer Zeit als der Kalte Krieg keine Gedanken an eine Wiedervereinigung aufkommen lässt. Die Karosse des ab 1955 in Eisenach produzierten Wartburgs 311 verheirateten damals geschickte Hände im Werkstattbetrieb der Familie Schwarze in Görlitz mit dem Mercedes 170 V. Da Karosserieteile des 170 V in sozialistischer Planwirtschaft Mangelware sind, hilft die Karosse des 311. Der markante Mercedes-Kühler des ab 1936 produzierten 170 V bleibt im Blechkleid des Eisenachers erhalten. Von dem Zwitter aus Wartburg und Mercedes entstehen bis 1960, dem Jahr als sich der Werkstattmeister in den Westen absetzt, etwa 20 bis 30 Exemplare. Vor wenigen Wochen, gut 60 Jahre nach dem Ende des Wartburg-Mercedes, rollt die Produktion tatsächlich wieder an. Interessierte müssen kein Jahrzehnt Wartezeit in Kauf nehmen, denn der Wartburg-Mercedes entsteht nun als Modell im Maßstab 1:43.