Guten Morgen, Eisenach: Glücksgefühl auf beiden Seiten

Überraschungen versüßen das Leben, falls sie von Herzen kommen, aber nicht nur für den Beglückten selbst. Diejenigen, die etwas entbehren, finden schnell zu wohligem Glücksgefühl, wenn leuchtende Augen Danke sagen.

In solche glücklichen Augen schaute jetzt Djamila Gössel vom Kiebitzmarkt in Wutha-Farnroda, als sie die Eisenacher Tierfreundin Ingrid Röschke mit einer großen Ladung voller Geschenke überraschte. „Alles nützliche und erfreuliche Sachen – das beste und schönste Futter für Igel, Sittiche und Wildvögel“, stehen der Tierpflegerin Tränen voller Glück in den Augen.

Mit dieser Unterstützung, zu der auch Futternäpfe, Tierdecken und eine Tiertransportbox gehören, kommt die Seniorin auf ihrer privaten Tierpflegestation wieder ein großes Stückchen weiter.

Ähnlich der Weihnachtsstrauß-Aktion für benachteiligte Kinder in Eisenach hat Djamila Gössel vom Fachgeschäft für Tierbedarf in Wutha ebenfalls einen mit Wunschzetteln geschmückten Weihnachtsstrauß aufgestellt. Kunden pflückten die Zettel fleißig und bestückten Spendenboxen.

Angefahrene Igel, an Scheiben verunglückte Vögel oder jüngst eine vergiftete Amsel bringen Menschen zu Ingrid Röschke, die jedem Patienten ihrer Krankenstation selbstverständlich Chefarztbehandlung gewährt.