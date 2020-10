In Corona-Zeiten sind wir angehalten, nicht weit zu verreisen. Und wir alle wissen, wie schwer uns das gerade in Ferienzeiten fällt. Doch manchmal liegen die Abenteuer und die neuen Geschichten, die Reisen oft mit sich bringen, ganz nah.

Im Kulturhistorischen Museum in Mühlhausen können Besucher gerade richtig etwas entdecken. Dort stehen nicht nur waschechte Römer in dem Neorenaissancebau, schauen majestätisch die Kaiser auf einen, sondern warten echte Silbermünzen aus dem römischen Reich darauf bestaunt zu werden. Schön, dass es bei den Nachbarn in der Müntzer-Stadt mit „Roms verlorener Provinz“ so eine wunderbare Sonderausstellung über die frühere Geschichte unserer Heimat gibt.

Da bekommt man beim Zuschauen fast den Eindruck, als sei Nordthüringen der Nabel der Welt für Augustus & Co gewesen. Zumindest belegen die vielen Bodenfunde aus Thüringen, dass es einst in Thüringen römisch-germanische Beziehungen gegeben haben muss. Das bezeugen zahlreiche Fundstücke, aber auch neue, die hier erstmals zusammenhängend zu sehen sind.

Und spätestens wenn es im Geschichtsunterricht um die Schlacht im Teutoburger Wald geht, wo Germanen gegen Römer kämpften, lässt sich hier frühe mitteldeutsche Geschichte anschaulich erklären.