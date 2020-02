Gerstungen/Ruhla. Am 22. Februar in Ruhla und Gerstungen.

Gymnasien öffnen ihre Türen

Am Samstag, 22. Februar, öffnen die Gymnasien in Ruhla und Gerstungen ihre Pforten. Im Ruhlaer Bermbachtal ist um 9 Uhr traditionell im Foyer des Hauptgebäudes die Eröffnung des Tages der offenen stattfinden. Dort wird unter anderem der Schulchor singen. Bis 13 Uhr können die Besucher dann am Albert-Schweitzer-Gymnasium einen umfangreichen Einblick in die pädagogische Arbeit an unserer Schule. Zusätzlich lernen sie die neuen Differenzierungszweige an der Schule kennen. Die Schülerinnen und Schüler übernehmen wie immer auch die Versorgung der Gäste.

Ebenfalls um 9 Uhr am Samstag, 22. Februar, startet der Tag der offenen Tür des Philipp-Melanchthon-Gymnasium in Gerstungen. Im Atrium wird es ein kleines Eröffnungsprogramm geben mit Chor, Tanzgruppe und dem Blasorchester der Schule. Anschließend erhalten die Besucher in den verschiedenen Klassenräumen einen Einblick in den Schulalltag eines Gymnasiasten. Für Kinder, Eltern, Geschwister und Verwandte gibt es vielfältige Informationen zu einem möglichen künftigen Schulbesuch. Für Kaffee und Kuchen ist gesorgt. Gegen 13 Uhr ist das Ende des Tages der offenen Tür vorgesehen.