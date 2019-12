Haltestelle am Klinikum ist barrierefrei

Die Bushaltestelle in der Mühlhäuser Straße am St.-Georg-Klinikum (stadtauswärts) ist jetzt barrierefrei und behindertengerecht ausgestattet. Die Busse können die Haltestelle wieder regulär anfahren. Die dortige Fußgängerampel ist wieder angeschaltet. Neu ist, so die Mitteilung der Stadtverwaltung, dass jetzt Blinden-Leitplatten auf dem Boden vorhanden und Aufmerksamkeitsfelder angeordnet worden sind, die Blinde und Sehschwache mit ihrem Blindenstock ertasten und sich so orientieren können. Weil teilweise schon Minusgrade herrschen, konnte ein Teilbereich vorerst provisorisch markiert werden. Sobald es wärmer wird, erfolge die endgültige Markierung. Die Baukosten lagen bei 71.300 Euro, das Land steuerte 42.300 Euro bei.