Handball-Zweitligist unter Druck - Eisenachs Trainer Murfuni erwartet Reaktion

Eisenach. Warum sich die Handballer des ThSV Eisenach durch den kollektiven Fehltritt beim 23:33 (11:18) gegen Großwallstadt selbst unter Druck gesetzt haben.

Einige Zeit noch hatte Markus Murfuni in sich gekehrt auf der Bank zugebracht, um die bitteren 60 Minuten der ThSV-Handballer zu verarbeiten. Die Laune des Eisenacher Trainers besserte sich allerdings nicht. „So sauer und so enttäuscht war ich die gesamte Saison nicht. Wir müssen uns entschuldigen“, erklärte er nach dem kollektiven Fehltritt gegen Großwallstadt.

Was das 23:33 (11:18) im vorletzten Spiel abgesehen von der bedienten Fanschar umso deprimierender macht, ist der Tatbestand, dass die Thüringer Gefahr laufen, kommende Serie nicht im DHB-Pokal mitzuspielen. Infolge eines veränderten Modus sind die ersten zwölf der zweiten Liga qualifiziert. Durch die Niederlage fiel der ThSV auf Platz zwölf zurück. Mit Hüttenberg, Dessau-Rosslau und den Rimpar Wölfen liegen drei Teams einen Punkt hinter den Eisenachern und haben ein Spiel mehr zu bestreiten.

Die Aufgabe gegen den Sechsten Dormagen am Samstag (19.30 Uhr) vor wiederum 700 zugelassenen Zuschauern (Karten gibt es noch) ergibt sich so von selbst. Für Trainer Murfuni sowieso. „Wir müssen alles reinwerfen und gucken, was am Ende rauskommt“, sagt er in Erwartung eines anderen ThSV-Gesichts.

Ursachen fand er am Mittwoch noch nicht für den frustrierenden Auftritt seines Teams. Das ließ so vieles vermissen, was es sich zuvor erarbeitet hatte. Vorn wie hinten haperte es. Auch am Willen, sich gegen eine so klare Niederlage zu wehren.

In Großwallstadt mit drei Toren plus gewonnen, diesmal mit zehn minus verloren. „Ich bin mega enttäuscht“, meinte René Witte. Der Manager nahm das Spiel auf seine Kappe, ohne auf das Warum eingehen zu wollen. „Vielleicht haben wir einen Tag zu viel freigegeben.“

