Handwerker beseitigen die von Vandalen verursachten Schäden

„Es ist eine Frechheit – die Täter zeigen keinerlei Respekt, was vergangene Generationen geleistet haben“, schüttelt Franjo Veselcic voller Enttäuschung seinen Kopf über die Vandalen, die in der Nacht auf den 29. Oktober vergangenen Jahres das Burschenschaftsdenkmal auf der Göpelskuppe in Eisenach mit Farbe und Kaltanstrich schändeten. Dick eingepackt in einen knallgelben Overall steht der Mitarbeiter eines Bau- und Maler-Unternehmens aus dem hessischen Bebra auf den Stufen am Burschenschaftsdenkmal und säubert die Treppe mit dem Hochdruckreiniger.

Steinmetz Thomas Handtke von der Firma der Bau- und Kunstdenkmalpflege entfernt nach vorherigem Einweichen mit Beize die Kaltanstrichspritzer mit einem industriellen Nasssauger. Foto: Norman Meißner Auf diesen Stufen sammelten sich zentimeterdick Reste, die heftige Windböen bei der Beseitigung der Farbsprüherei an der Westfassade durch das erforderliche Sandstrahlen wehten. Auf dem Boden darunter kommen nach dem Großreinemachen ebenfalls viele Farbspritzer vom Anschlag wieder zum Vorschein. „Es sind auch richtig dicke Farbpunkte dabei – man muss ganz vorsichtig arbeiten, damit der Stein nicht seine Form verliert“, schildert Franjo Veselcic die Schwierigkeiten, die er beim Strahlen mit einem Quarzsand-Schlacke-Gemisch zur Entfernung der Farbschmierereien an dem Denkmal aus Naturstein hat. „Wir haben mindestens noch die ganze Woche zu tun“, meint Franjo Veselcic, der am Montag mit dem Auszubildenden Harpreet Singh Toor die Arbeiten begann. Bei den heftig-schneidenden Windböen mit kräftigem Sprühregen bereitet das Arbeiten auf dem Gerüst an der Fassade wenig Freude. „Schöne Baustellen kann jeder“, kommentiert der Experte für Sandstrahlarbeiten das äußerst widrige Januarwetter mit gewissem Sarkasmus. In der Halle des Burschenschaftsdenkmals steht derzeit ein mächtiges Baugerüst. Foto: Norman Meißner Viel komfortabler kann Steinmetz Thomas Handke auf seinem Gerüst zu Werke gehen, denn sein Stahlskelett reckt sich derzeit im Denkmalinneren bis in die Hallenkuppel hinauf zum vor vielen Jahren rekonstruierten Gemälde Ragnarök, das die Götterdämmerung, den Kampf des germanischen Göttergeschlechts der Asen gegen die Mächte der Finsternis, darstellt. „Um den Bitumen wieder runter zu bekommen, müssen die Wände mit Abbeizer eingeweicht werden, aber der ist nicht giftig“, erzählt Thomas Handke von einer Firma für Bau- und Kunstdenkmalpflege. Der recht harte Kalkstein ist verhältnismäßig unempfindlich für diese Beize. „Bei Sandstein oder Putz hätte das nicht funktioniert, da wäre die Beize zu stark eingedrungen“, fährt er fort. Nach ausreichender Einweichzeit wäscht Thomas Handke mit einem Kollegen die betroffenen Wandabschnitte mit einem Nasssauger ab. Seit inzwischen drei Wochen kämpft sich das Duo so Stück für Stück voran. Noch gut eine Woche werden sie sich so weiter vorankämpfen. Nach Abschluss ihres Tuns verschwindet das Gerüst nicht gleich, denn auch untere Bereiche des Kuppelgemäldes erreichten die Täter mit ihren kaltanstrichgefüllten Feuerlöschern ebenfalls. „Der Maler muss einige Stellen ausbessern“, erzählt Thomas Handke. Der Maler und Grafiker Gert Weber, der im Herbst 2018 mit dem Bundesverdienstkreuz Wertschätzung erfährt, malte im Jahr 2006 monatelang an dem neuen Deckengemälde, das nach dem ursprünglichen Bild des Malers Professor Otto Gußmann von der Königlichen Akademie Dresden wieder entstand. Aufgrund erheblicher Baumängel konnten die Fragmente des Bildes an der Ziegelstein-Kuppel nicht gerettet werden, es kam eine formgleiche Kuppel aus Beton hinein. Die Beseitigung der Vandalismusschäden am benachbarten Langemarck-Ehrenmal der Deutschen Burschenschaft, die bereits Ende letzten Jahres begannen, sind inzwischen abgeschlossen. „Fast eineinhalb Monate haben wir dafür gebraucht“, sagt Thomas Handke. Blick zum Gemälde an der Hallendecke. Foto: Norman Meißner