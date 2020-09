Heldrastein ist für Jubiläumsfest herausgeputzt

Beim Festakt anlässlich des 30. Jahrestages der deutschen Einheit am 3. Oktober soll das Plateau des Heldrasteins pico bello und auch der Turm der Einheit herausgeputzt sein. Insgesamt 31 Menschen aus den vier Anrainergemeinden und Mitglieder der Interessengemeinschaft (IG) Heldrastein packten beim Arbeitseinsatz mit an. Es wurde viel geschafft, darunter eine Rundbank um einen Steintisch am Aussichtspunkt neu mit Sitzbrettern belegt. Das Holz dafür spendierte der Treffurter Baumarkt, freute sich Bürgermeister Michael Reinz (parteilos), die technische Lösung steuerte Andreas Müller, 2. Vorsitzender der IG Heldrastein bei.

Mitwirkende des Arbeitseinsatzes auf dem Heldrastein mit der neuen Deutschlandfahne, die von der Stadt Wanfried gespendet wurde und neben anderen Fahnen auf dem Plateau wehen wird. Foto: Jensen Zlotowicz