Hilfen für den Wandel aus einem neuen Fond

„Es werden wohl einige tausend Arbeitsplätze in Eisenach und der Region sein“, schätzt Andreas Schubert, wirtschaftspolitischer Sprecher der Linke-Landtagsfraktion ein. Es geht um Arbeitsplätze bei Firmen in der Automobilindustrie, die bedroht seien oder vor einem großen Wandel, einer Transformation stünden. Mit Mitteln aus einem Thüringer Transformationstopf soll, wenn es nach der Linken ginge, dieser Wandel so gestaltet werden, dass große Verwerfungen und ein großer Stellenverlust ausbleiben. Diese Pläne stellte Schubert gemeinsam mit den beiden heimischen Landtagsabgeordneten der Partei, Anja Müller und Sascha Bilay, der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Eisenach vor.

Rund 30 bis 35 Millionen Euro sollen, so Schubert, aus dem 300 Millionen starken Investitionspaket der Landesregierung für den Transformationstopf bereit gestellt werden, um mit einer Investitionsoffensive den „drohenden Standortschließungen entgegenzuwirken“, so Schubert. Diese Offensive habe drei Standbeine. Zum einen sollen vor allem kleinere und mittlere Unternehmen unterstützt werden, um eigene, vielleicht auch gemeinsame Strukturen für Forschung und Entwicklung aufzubauen. Dabei soll es um Projekte der technologischen Transformation der Automotive-Industrie gehen – weg von der verlängerten Werkbank hin zu eigener Entwicklung in Thüringen.

Dazu kämen Hilfen bei der Fort- und Weiterbildung von Mitarbeitern von vor allem kleinen und mittleren Unternehmen, um die Umstellung in den Betrieben gestalten zu können. „Nach der Krise wird der Fachkräftemangel nicht verschwunden sein. Deshalb ist es sinnvoll, diese Fachkräfte jetzt weiterzubilden, um sich auf neue Produktions- und Wertschöpfungsketten einzustellen“, so Schubert.

Der dritte Teil ist die Umstellung der Produktion in diesem Betrieben, welche die Linke aus dem Transformationsfond unterstützen will. Aber dabei gelte es zu sehen, wohin sich die Umstellung in der Automobilindustrie entwickele. Schubert sieht in E-Mobilität, Wasserstofftechnologie und Batteriezellenfertigung die Schwerpunkte einer solchen Entwicklung. Gerade in der Region Eisenach gebe es zwar mit Opel, Bosch und BMW auch große Firmen, vielfach seien aber eben die kleineren Unternehmen zu finden.

Die Kritik, dass die Landesregierung die Region Westthüringen gerade in der Frage der Wirtschaftsförderung und -ansiedlung stiefmütterlich behandele und Standorte wie das Erfurter Kreuz bevorzuge, sind Schubert nicht neu. Das wolle er auch gar nicht wegdiskutieren, am Ende sei es aber für ganz Thüringen von Vorteil, wenn sich etwa ein großer Batteriezellen-Produzent am Erfurter Kreuz ansiedele und nicht wie eigentlich geplant das Werk in Ungarn aufbaue. Ziel sei es aber, so Schubert, die großen Vorteile der Region um Eisenach für weitere Ansiedlung oder eben die Umstellung der Produktion zu nutzen.

Müller und Bilay sehen in dieser Frage die Landesregierung auch in weiteren Punkten gefragt, etwa wenn es darum gehe Orte wie Suhl, Eisenach oder Nordhausen raumplanerisch als Oberzentren gegen die Konkurrenz aus Hessen und Bayern zu stärken, der Dualen Hochschule Eisenach mehr Gewicht und Möglichkeiten zu verleihen sowie die Berufsschule vor Ort zu stärken statt sie zu schwächen.