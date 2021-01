Historisches Gradierwerk in Bad Salzungen wird abgetragen

Ein Bagger mit Abrissgreifer greift dem historischen Bauwerk in die Rippen und Balken für Balken aus dem Konstrukt. Das Holz soll später in einer Brennnungsanlage gebracht werden.

Bad Salzungen. Es knarrt mächtig im Gebälk. Die Greifer packen ordentlich zu.

Was die Wartburg für die Eisenacher, sind für die Bad Salzunger der Burgsee und das Gradierwerk. Wenn das denkmalgeschützte Holzbauwerk, das Herzstück der historischen Kuranlagen, umgeworfen wird, blutet dem Bad Salzunger schon das Herz.

Es gibt aber kein Grund zum Trübsal blasen, denn für geschätzte etwa 12,5 Millionen Euro wird das Gradierwerk im originalen Stil wiederaufgebaut. Es ist das größte Sanierungsprojekt dieser Art in Deutschland, sagt Daniel Steffan, Geschäftsführer der Kurgesellschaft und somit Bauherr. Das Gradierwerk im Bestand zu Sanieren hätte ein Vielfaches an Kosten verursacht. Die Auflösungserscheinungen des Holzes an vielen Stellen sind massiv.

In dieser Woche begann eine Firma aus Ludwigsburg damit, die etwa 100 Jahre alte Westwand umzulegen. An der gut 200 Jahre alten Ostwand gegenüber werden dafür die Vorbereitungsarbeiten getroffen. Auch dort greifen die Bagger bald ins Holz. Das Holz geht in eine Verbrennungsanlage.

Der Abriss könnte schneller gehen, doch beim großen Bagger, einem sogenannten Longfronter, ging das Steuerteil kaputt, erklärte am Dienstag der zuständige Architekt Burkhard Hoßfeld. Er betreut das Gradierwerk seit Jahren und nun auch den Neuaufbau.

Seit 2016 wird dieses „Jahrhundertvorhaben“ in der Stadt vorbereitet, sagt Bürgermeister Klaus Bohl (Freie Wähler). Den Löwenanteil der Kosten tragen Bund und Land. Fertig werden soll der Wiederaufbau 2023, dann, wenn sich die Verleihung des Titels Kurstadt Bad Salzungen zum 100. Mal jährt. Tatsächlich reicht die Kurgeschichte Bad Salzungen schon deutlich länger zurück.

Der Neuaufbau des im Überschwemmungsgebiet stehenden Gradierwerks kann durchaus Überraschungen mit sich bringen, sagt Klaus Bohl. Man baggert und baut schließlich auf siedlungshistorischem Grund. Die Initiatoren hoffen, dass mögliche archäologische Entdeckungen den Zeitplan des Projektes nicht durcheinanderbringen.

Welcher Zimmereibetrieb mit dem Neubau beauftragt wird, ist noch nicht klar. Da sei man in der Vorbereitungsphase, so Architekt Hoßfeld. Allein die Holzmenge, die dabei verbaut werden muss, sei keine Kleinigkeit. Lärchenholz soll den Neubau nach historischem Muster eine möglichst lange Haltbarkeit verschaffen. „Ich wäre froh, wenn es wieder 100 Jahre hält“, sagt Architekt Hoßfeld.

Die für das Gradierwerk benötigten Mengen an Schwarzdorn, das eingebaut und über das dann die Salzlauge zerstäubt wird und so die Luft prägt, sind in Deutschland nicht zu generieren, weiß Daniel Steffan. So viel Schlehendorn könne man nur in Osteuropa beschaffen.

Der Abriss von West- und Ostwand des Gradierwerkes soll schon binnen kurzer Zeit bewerkstelligt sein. Mit dem Neuaufbau verbunden sei auch eine Gestaltung des Umfeldes, so der Bad Salzunger Bürgermeister.