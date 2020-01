Hobby-Künstlerin aus Neustädt zeigt Malerei im „Laden“

In Neustädt hätte man am Samstagnachmittag als Einbrecher wohl leichtes Spiel gehabt, ulkten die Neustädter im „Laden“ des Gerstunger Kunstvereins, die zu dieser Zeit Gäste der Vernissage von Helga Hofmeister waren. Es waren nämlich eine ganze Menge. Zur 700-Jahrfeier von Neustädt hatte die Hobby-Künstlerin vor Jahren einige ihrer Bilder gezeigt, nur im eigenen Domizil. Nun hat die Endsiebzigerin an die Tür des Gerstunger Kunstvereins geklopft und zeigt ihre Arbeiten auch den Kulturbürgern. Genau das ist das Ansinnen des Kunstvereins, nämlich den kreativen Menschen der Gemeinde eine Plattform zu bieten, wo sie sich und ihre Kunst zeigen können.

Helga Hofmeister hat ihr Talent zum Malen früh erkannt, noch in der Kindheit in einem Dorf bei Gotha. Von dort stammt ihre Mutter. Ihre väterlichen Wurzeln liegen in Creuzburg und Wartha. Vor einigen Jahren kam sie ins Werratal zurück, erwarb in Neustädt ein Anwesen, dass sie mit ihrem Lebenspartner in Schuss brachte. Seither verbringt das Paar den Lebensabend dort.

Zur Vernissage erzählte Helga Hofmeister aus ihrem Leben, von ihren Begegnungen mit der Kunst und mit den Künstlern,von der Geburt ihres Sohnes mit blutjungen 17, von ihrer Liebe zu Pferden und zur Natur. Dass die vielseitige Hobby-Malerin ihr Auskommen Jahrzehnte als Frisörmeisterin und nach der Wende als Unternehmerin verdiente, kann man der tadellos frisierten Frau ihr bis heute ansehen. Heute ist es nicht mehr die Haarfarbe, sondern Farben fürs Malen zu denen Helga Hoffmann greift, zu Pinseln statt zum Kamm.

Ihre Kunst ist hauptsächlich naiver Art, von Landschaften geprägt. Aber sie wagt sich auch an Menschen, an Köpfe, an Pferde. Ab und an hat sich Helga Hofmeister Rat und Tipps von Experten geholt, auch einen Malkurs bei Arne Panke vom Kunstverein Gerstungen besucht. Der Weg entsteht auch bei der Hobby-Malerin im Gehen.

Kunstvereinsvorsitzende Jana Freiberg hatte sich von drei Hoffmann-Arbeiten zu Lyrik animieren lassen. Ihre vorgetragenen Gedichte waren neben der Musik von Sophia Singer (Klavier) das hörbare künstlerische Beiwerk der Ausstellungseröffnung. Hoffmanns Bilder zu bewerten liegt im jeweiligen Auge des Betrachtes. Dass sie von möglichst vielen Menschen angeschaut werden, dafür hängen sie nun einige Zeit im „Laden“.