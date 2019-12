Die jüngste Debatte im Gerstunger Gemeinderat um den mit der Eingemeindung von Marksuhl und Wolfsburg-Unkeroda um ein Vielfaches gestiegenen Investitionsbedarf im Bereich Wasser und Abwasser hallt noch immer nach. Das Thema ist komplex und sensibel. Schließlich geht es um Geld. Um viel Geld.

Die gesetzlich geforderten Anschlusszahlen und damit verbundenen Investitionen haben das Zeug, um die Gemeinde zu spalten. Dabei habe Gerstungen gar keine andere Wahl, sagt Werkleiter Ulf Frank. Das Thüringer Wassergesetz und die Wasserrahmenrichtlinie geben nach seinen Worten die Auflagen und das Ziel vor.

Und was nicht zu verachten sei, fügt Bürgermeisterin Sylvia Hartung (parteilos) an, Straßen könnten nur dann saniert werden, wenn darunter alles fertig sei, wolle man nicht doppelte Arbeit und höhere Kosten erzeugen. Oder man habe in absehbarer Zeit miserable Straßenverhältnisse und unattraktive Orte. Die Konsequenz: Einwohnerschwund, sinkende Lebensqualität. Da greife eins ins andere.

Für Ulf Frank als Werkleiter ist es der zweite Neuanfang in seinem Kerngeschäft. 2004, als Gerstungen Orte wie Oberellen oder Neustädt eingemeindete, war die Situation ähnlich. Gerstungen selbst war in den vergangenen 27 Jahren im Bereich Wasser/Abwasser so aktiv, dass die Kommune 2026 fertig gewesen wäre und damit die gesetzlichen Auflagen erfüllt hätte.

Mit Marksuhl und Wolfsburg-Unkeroda, wo bisher auf diesem Gebiet kaum etwas investiert wurde, verändert sich die Lage vollends. Der Anschlussgrad in besagten Ortsteilen an das öffentliche Netz liegt bei gerade mal 29 Prozent im Vergleich zu 76 Prozent in Gerstungen. Die Kommune habe nach einem Konzept und teilweise mit Darlehen in Anlagen investiert, hinter denen ein Wert steht. Was bei den neuen Gemeinden bisher ausblieb, kostet Millionen Euro in den nächsten 25 Jahren.

Warum Behörden bei solchen Gemeinden nicht intervenierten, will Werkleiter Ulf Frank nicht bewerten. Das sei eine politische Frage. Sanierungsanordnungen der Unteren Wasserbehörde stehen sicher auf einem Papier, aber Papier sei geduldig. Der Zweckverband Horschlitter Mulde, zu dem Wolfsburg-Unkeroda bis zur Eingemeindung nach Gerstungen gehörte, und Marksuhl als selbstständiger Aufgabenträger hätten Gerstungen jedenfalls einen riesigen Investitionsstau hinterlassen. Da seien auch finanzielle Rücklagen und die sogenannten Hochzeitsprämie des Landes für die Gemeindefusion nur ein Tropfen auf den heißen Stein, sagt Ulf Frank. Die finanziellen Folgen der Verschmelzung im Bereich Wasser/Abwasser habe das Land Thüringen so auch nicht auf dem Schirm gehabt, bedauert Frank.

Der Abgleich von Preisen für Wasser/Abwasser im vergrößerten Gemeindegebiet sei schwierig, müsse aber in den nächsten beiden Jahren realisiert werden. Das ist eine knifflige Aufgabe, auch bei der unausweichlichen Neukalkulation. Hinzu kommen Hürden in Einzelfällen. So muss Gerstungen für den Marksuhler Ortsteil Wilhelmsthal eine zentrale Abwasserlösung schaffen. Werkleiter Frank gäbe etwas darum, würde dieser Kelch an Gerstungen vorübergehen. Der Teufel steckt nämlich im Detail, etwa in für eine Kläranlage benötigten Grundstücken und Grundstücksnutzungen. Erschwerend hinzu kämen Förderprogramme, die wegen der Kappungsgrenzen vielfach nicht praktikabel seien.