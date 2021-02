Hörselberg-Hainich erneuert Vertrag mit Kita-Trägern

In Wolfsbehringen soll ein neuer Kindergarten entstehen. Staatssekretär Torsten Weil (links) übergab im Oktober 2020 einen Zuwendungsbescheid.

Dem neuen Vertrag mit den Betreibern der sechs Kitas in der Gemeinde Hörselberg-Hainich hat der Gemeinderat auf seiner jüngsten Sitzung zugestimmt. Der Vertrag mir der Diakonia (Eisenach) und der Thepra (Bad Langensalza) ist auf die neuen durch das Land festgelegten Rahmenbedingungen angepasst, darunter dem neuen Betreuungsschlüssel. Mit dem Vertrag, so Bürgermeister Christian Blum (parteilos) verringern sich die an die Kosten der pädagogischen Betreuung geknüpften Verwaltungskosten für die Gemeinde geringfügig.