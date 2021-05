Hörselberg-Hainich: Kredit und Griff ins Sparschwein verschaffen Spielraum

Das Verwaltungsgebäude in Behringen kann ab November von der Gemeinde erworben werden. Seit 2010 wird es über Mietkauf von der Wartburg-Sparkasse finanziert. Das Bild ist ein Archiv-Bild.

Behringen. Den Haushalt für 2021 hat die Gemeinde Hörselberg-Hainich verabschiedet, verbunden mit zwei Begleitauflagen an den Bürgermeister.

Mit zwei Gegenstimmen und einem einhellig befürworteten Begleitantrag verabschiedete der Gemeinderat Hörselberg-Hainich am Dienstag seinen Haushalt 2021. Diskutiert wurde reichlich, denn die Standpunkte im Gremium sind nicht einhellig. So wurde Bürgermeister Christian Blum (parteilos/CDU) verbindlich mit auf den Weg gegeben, die Verhandlungen mit der Wartburg-Sparkasse zum Erwerb von 5/6-Anteil des Verwaltungsgebäudes für einen Kaufpreis von maximal 900.000 Euro zu verhandeln. Die Kaufsumme muss die Gemeinde über einen Kredit aufbringen. Ab November könnte sie den bisherigen Mietkauf in Eigentum umwandeln. Das spart Geld.

Zudem wird der im Etat verankerte Bau einer Lagerhalle zur Unterbringungen von Bauhoftechnik in Großenlupnitz noch einmal abgeklopft, soll nach Alternativen gesucht werden. Die für den Bau kalkulierten 300.000 Euro sind vielen Gemeinderatsmitgliedern zu happig, aus Sicht von Gemeinderatsmitglied Marko Schall gar „unverhältnismäßig“. Schließlich habe die Gemeinde zig andere Baustellen, von denen Bürger erwarteten, dass sie angepackt werden. Und dann so viel Geld ausgeben, nur dass Technik trocken steht?

Einwohnerzahl steuert unter die 6000er Marke

Apropos Bürger: die Einwohnerzahl fällt stark gen 6000er-Marke. Noch 2009 wurden knapp 6500 gezählt. Das macht die finanzielle Lage nicht besser. Dabei belasten die Gemeinde immer noch gut acht Millionen Euro Schulden und aktuell Personalkosten von knapp 2,15 Millionen im Jahr.

Der Etat 2021 hat ein Gesamtvolumen von etwa 16,3 Millionen Euro, gut zehn Millionen stecken dabei im Verwaltungshaushalt. Dieser ist für Bürgermeister Blum „das Maß der Dinge“, denn dort reduzierte Kosten kommen dem Investitionsteil zugute. Die Einsparungen beim Kauf des Verwaltungsgebäudes (bisherige Kosten jährlich 53.200 Euro) und Einnahmen aus der der geplanten Vermietung eines Bauhofgebäudes gehören zu Blums Überlegungen. Der finanzielle Spielraum der Gemeinde ist gering. Die Kommune will ihr Erspartes bis auf die gesetzlich geforderte Mindestrücklage angreifen, so sollen alle Vorhaben realisiert werden. Daran glauben aber nur wenige im Gemeinderat.

Auch wenn Sparhans Küchenmeister ist, sollen doch die lang verhandelten Ziele, nicht zuletzt in den drei Ortsteilen im Dorferneuerungsprogramm, erreicht werden. Dazu zählt auch der für einige Gemeinderatsmitglieder fragliche Bau eines Multifunktionsgebäudes in Wenigenlupnitz. Auch der reduziere Folgekosten.

Weiterhin Gelder für Vereine und Senioren

Der größte Brocken ist der Bau der Kita in Wolfsbehringen, gefolgt von der Sanierung der Brücke in Kälberfeld. Fördergeld ist jeweils Bedingung zur Umsetzung.

Im Invest-Plan enthalten ist die Gestaltung der Grünanlage Sättelstädt, die Kirchplatzgestaltung Wenigenlupnitz, Gehwegbau in Kälberfeld, die Park- und Bühnensanierung im Schlosspark Behringen, der Um- und Ausbau des Vereinshauses Tüngeda, die Sanierung der Straße Kirchdorf Sättelstädt mit Wanderparkplatz oder die Sanierung von Wohnblöcken.

Die Vereins- und Seniorenförderung will die Gemeinde trotz knapper Kassen beibehalten, einen Bagger kaufen, den Breitbandausbau forcieren oder die Feuerwehr mit Digitalfunk ausstatten.