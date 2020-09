Hohe Auszeichnung für Eisenacher Seniorenbeauftragte

Erika Hermanns aus Eisenach wird mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland geehrt. Das teilt die Thüringer Staatskanzlei mit. Die Auszeichnung erfolgt am 28. September in Erfurt. In der Begründung heißt es, dass Erika Hermanns in vielen sozialen Bereichen ehrenamtlich aktiv ist. Seit 2013 ist sie Seniorenbeauftragte der Stadt und vertritt außerdem die Interessen älterer Menschen im Landesseniorenrat Thüringen. Sie berät rund um das Älterwerden, erörtert Aspekte der Stadtentwicklung, des Wohnens, der Mobilität und der Pflege.

Bereits während ihrer Berufstätigkeit als Polizistin arbeitete Erika Hermanns ehrenamtlich im Seniorenbeirat. Durch Vorträge bei Vereinen und in Einrichtungen sensibilisierte sie ältere Menschen für Fragen der Sicherheit. 2013 entstand in Eisenach die Idee eines Nachbarschaftszentrums. Gemeinsam mit verschiedenen Partnern wurde dieses ins Leben gerufen. Erika Hermanns hat das Zentrum mit aufgebaut und ist dessen gute Seele. Seit mehr als zehn Jahren engagiert sie sich in der Freiwilligen-Agentur, unterstützt Projekte wie „Lese-Oma“ und Schülerfreiwilligentag. Sie ist Mitglied im Gewerkschaftsbund, in der Polizeigewerkschaft und arbeitet in mehreren Gremien mit, darunter im Eisenacher Bündnis gegen Rechtsextremismus.