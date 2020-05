Die Polizei in Eisenach sucht Zeugen zu einem Hundebiss. Symbolfoto

Eisenach. Eine 61-Jährige ist am Dienstag in Eisenach von einem angeleinten Hund gebissen worden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Hund beißt Frau – Polizei sucht Zeugen

Nach Angaben der Polizei war die 61-Jährige am gestrigen Dienstagnachmittag in Eisenach gegen 15.30 Uhr in der Karl-Marx-Straße zu Fuß unterwegs. Hier wurde sie von einem angeleinten Hund gebissen.

Die Polizei sucht nun neben der oder dem Hundebesitzer/in auch Zeugen zu dem Vorfall. Hinweise können unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 20184908) gemacht werden.