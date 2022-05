Der letzte Schultag (12. Mai) für die Abiturienten in der Region: Da wird es laut und wild und lustig. In Eisenach versammeln sich dazu die Abschlussklassen der Gymnasien, der gymnasiale Berufsschule und der Waldorfschule zunächst zum Autocorso mit viel hupen, tröten und pfeifen. Danach geht es zum traditionellen Gemeinschaftsfoto an das Burschenschaftsdenkmal. Bevor die Abi-Prüfungen selbst anstehen, durfte am Panoramaweg noch ein bisschen gefeiert werden.