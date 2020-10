Im Eisenacher Kartausgarten führt ein Weg zurück in die Zukunft

Hunde haben in einer öffentlichen und denkmalgeschützten Gartenanlage eigentlich nichts zu suchen, sagt Gartenarchitekt und Gartenhistoriker Daniel Rimbach. Im Auftrag der Stadt hat der Experte eine denkmalpflegerische Zielplanung für den seit 1978 unter Denkmalschutz stehenden Eisenacher Kartausgarten erarbeitet. Hunde und ihre Besitzer, war bei einer öffentlichen Gartenführung Rimbachs am Mittwoch von Bürgern zu erfahren, seien ein Problem in dieser Anlage. Vor allem in den Morgenstunden. Es fehle Kontrolle des Ordnungsamtes, hieß es bei der Veranstaltung. Aus Rimbachs Sicht sei Hunden in Deutschland häufiger mehr gestattet als kleinen Kindern.

Etwa 40 Menschen lauschen Daniel Rimbach, der in der Wandelhalle zur Geschichte des Kartausgartens doziert. Foto: Jensen Zlotowicz