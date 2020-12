Im Wartburgkreis ist die Zahl der aktiven Infektionen von Montag zu Dienstag (Stand 14 Uhr) rapide angestiegen. Mit 291 sind es 38 mehr als am Vortag. Schwerpunkte sind Bad Liebenstein (51 Fälle), Bad Salzungen (44), Gerstungen (32), Werra-Suhl-Tal und Hörselberg-Hainich (je 14), VG Werratal-Hainich/Amt Creuzburg (12) und Ruhla/Seebach (10).

In Eisenach stieg die Zahl der Neuinfektionen binnen eines Tages um zwei auf nun 47. Die Inzidenzwerte liegen laut Robert-Koch-Institut (Stand 1. Dezember, 0 Uhr) bei 107,6 im Kreis und 61,5 in der Stadt. 1877 Menschen befinden sich in der Region in Quarantäne. Im Eisenacher Klinikum werden 15 Menschen auf der Isolierstation und ein Patient mit schwerem Krankheitsverlauf auf der Intensivstation behandelt.