In Eisenach vermehrt Fragen nach Überbrückungshilfen

„Solange wir es personell stemmen können, werden die 15 Filialen offen und besetzt bleiben“, sagt Tino Richter, Vorstandschef der Wartburg-Sparkasse. Viele Kunden haben in der derzeitigen Lage Gesprächs- und Beratungsbedarf haben. Aber der Sparkasse gehe es wie allen anderen auch. Es sei eben auch normale Grippe- und Erkältungssaison, wovon Sparkassenmitarbeiter nicht verschont blieben. Und wer sich früher im Glauben, er tue etwas Gutes, noch mit einer Erkältung in den Dienst begeben hat, lasse dies heute glücklicherweise sein. Man müsse, so Richter, ja sowohl den Schutz der Kunden als auch den Schutz der Mitarbeiter als oberste Priorität im Auge behalten. Alle aktuellen Infos im Corona-Liveblog

Auch für das regionale Kreditinstitut ist die Pandemie natürlich eine Herausforderung, nicht nur weil die Schalterhallen etwa in der Karlstraße deutlich anders aussehen. Wo zunächst rot-weiße Absperrbänder regierten, werden die Kunden auf vorgegebenen Wegen bis an den Schalter geführt. „Wir treffen selbstverständlich die Vorkehrungen, damit die Kunden die Abstandsvorgaben besser einhalten können“, so Richter.

Aber nicht nur persönlich wenden sich die Kunden an die Sparkasse. Derzeit werden dort zwischen 700 und 1000 Anrufen am Tag registriert. Unter den Kunden mit Gesprächsbedarf sind natürlich auch Einzelhändler, Gewerbetreibende, Handwerker, vor allem auch aus dem Hotel- und Gaststättenbereich. Es geht fast durchgehend um Fragen nach möglicher Aussetzung von Tilgungszahlungen und Überbrückungshilfen. Rund 150 solcher Anfragen gab es bisher bei der Wartburgsparkasse, Tendenz steigend.

„Wir sind gerne bereit unseren Kunden zu helfen. Dazu sind wir ja da. Wer unverschuldet in Not gerät und ein funktionierendes Geschäftsmodell hat, hat jede Hilfe verdient. Wir arbeiten mit Hochdruck an Lösungen. Entsprechende Hilfsprogramme von Land und Bund liegen schon vor oder sind für die nächsten Tage angekündigt“, so Richter. Es gebe nahezu täglich Änderungen.

Ebenfalls im Fokus hat die Bank natürlich die Versorgungssicherheit in Sachen Bargeld. Der Bedarf der Kunden daran hat bereits zugelegt. Das sei derzeit unproblematisch, bedeute aber, dass man bei der Befüllung der Geldautomaten noch genauer hinschaue, damit es nicht zu temporären Engpässen komme. Und dort, wo diese Befüllung von einem Dienstleister übernommen werde, habe man Notfallvarianten erarbeitet, falls ein Dienstleister ausfalle.

Der Kundenstrom in der Schalterhalle wird natürlich genau beobachtet, damit eben die Abstandsregeln eingehalten werden. „Wer aufschiebbare Dinge zu erledigen hat, sollte überlegen, ob er diese nicht tatsächlich verschiebt“, so Richter. Vieles lasse sich zudem online oder telefonisch erledigen. Was dem Sparkassenchef ein wenig Sorge bereitet ist, dass derzeit viele ältere Mitbürger an die Schalter kommen, um Geld abzuheben, Geld zu überweisen oder einzuzahlen.

Und noch ein bisschen mehr Sorge hat Richter dann, wenn er auf das bevorstehende Rentenauszahlungs-Datum schaut. Da nimmt die Zahl der Besuche durch ältere Kunden, also die von Corona besonders gefährdete Gruppe, erfahrungsgemäß noch einmal deutlich zu. „Da werden wir gesonderte Vorkehrungen treffen, wobei es natürlich auch gut wäre, wenn sich nicht alle gleich am Tag der Rentenzahlung oder ein bis zwei Tage danach auf den Weg in die Filiale begäben“, wünscht sich der Sparkassenchef.