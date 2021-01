Der Pistenbully in Ruhla.

Ruhla Trotz des Tauwetters in tieferen Lagen kann man in dem Bergort noch vernünftig Ski laufen.

In Ruhla sind Rennsteig und Ski-Rundkurse frisch gespurt

Ruhla. Um die Bedingungen für den Wintersport in der Rennsteigregion auch mit Blick auf das Wochenende zu verbessern, hat die Stadt Ruhla am Donnerstag am Rennsteig zwischen Ascherbrück und Glasbach und die Skilanglauf-Rundkurse auf Storchswiese und Technikloipe (Schanze) nochmals frisch gespurt.

Durch die Plusgrade auch in den Höhenlagen haben die Schneeverhältnisse gelitten, bieten aber immer noch gute Langlaufmöglichkeiten. Ab Freitagabend fallen die Temperaturen laut Messtation Ruhla wieder und später unter den Gefrierpunkt. In Lagen oberhalb von 600 Meter ist trotz des Wärmeeinbruchs noch reichlich Schnee vorhanden.