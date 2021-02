289 Menschen sind im Wartburgkreis an Covid-19 erkrankt, 62 sind es in der kreisfreien Stadt Eisenach.

Infektionszahlen in der Wartburgregion steigen

Wartburgregion. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigt weiter. Für den Wartburgkreis vermeldet das Gesundheitsamt am Donnerstag 33 weitere Fälle, so dass die aktiven Infektionen bei 289 liegen. In Eisenach sind weitere vier Menschen positiv auf Covid-19 getestet worden. Damit gibt es 62 aktive Infektionen. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog

Im St.-Georg-Klinikum werden jetzt 33 Patienten auf den Isolierstationen behandelt. Drei weitere sind es auf der Intensivstation. Davon muss einer beatmet werden.

Wie das Gesundheitsamt weiter mitteilt, sind seit Beginn der Pandemie 200 Menschen an Covid-19 gestorben, 153 Menschen im Wartburgkreis und 47 in Eisenach.