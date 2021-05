Is’n Ding!

Jensen Zlotowicz schreibt über einen Kreis, der sich nach fast 80 Jahren zufällig schließen könnte.

Seebachs frühere Allgemeinärztin Dr. Sigrun Voigt stammt nicht aus Seebach. Erst 1971 kam sie in den Ort. Ihre Wiege steht in Schlesien. Bei einem Telefonat mit der 80-Jährigen kamen wir darauf zu sprechen – nicht zufällig, wie sich zeigen sollte. Sie habe mich schon vor Jahren mal fragen wollen, ob meine Wurzeln auch schlesisch sind, bei diesem Nachnamen. Ja, sage ich. Auch meine Vorfahren sind Schlesier. Sigrun Voigts Verdacht wurde bestätigt.

Aus Sagan stamme sie, erzählt die Frau. Kleinkind war sie, als ihre Eltern von dort flohen, aber sie könne sich noch an manches erinnern. Noch mehr erinnere sich ihre fünf Jahre ältere Schwester Gudrun an die Kinderzeit in Sagan. Die vis a vis von Familie Metzig (so ihr Mädchenname) wohnende Familie hieß Zlotowicz. Mit deren Kindern hatten die Metzig-Mädchen viel gespielt.

Eines dieser Kinder war mein Vater, die anderen mein Onkel und eine Tante, die im Alter von Sigrun Voigts Schwester ist. Letztere leben noch. Gudrun Metzig hat nun die Telefonnummer von Rosemarie Zlotowicz. Und wir sind gespannt, ob die ehemaligen Spielgefährten 76 Jahre nach ihrer abrupten Trennung mal telefonieren und Kindheitserinnerungen aus Sagan austauschen. Und noch was: Nie wieder Krieg!