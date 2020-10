Eisenach. Gewerkschafter und Betriebsräte haben in Eisenach mit SPD-Politikern diskutiert, wie der Abbau von Jobs in der Autoindustrie gestoppt werden kann.

Mitec in Eisenach und JD Norman auf dem Kindel sind geschlossen. Bei Plastic Omnium in Großenlupnitz läuft die Produktion stufenweise bis Frühjahr 2021 aus. Kaum eine Region ist so vom Strukturwandel in der Automobil- und Zulieferindustrie betroffen wie Westthüringen.