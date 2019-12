Eisenach. Jugendforum wünscht sich ein „Fest der Vielfalt“ in der Wartburgstadt

Jugendliche wünschen mehr nichtkommerzielle Angebote in Eisenach

Das Eisenacher Jugendforum „EAcY“ lud für Freitagabend zu einer Ideenwerkstatt in das Nachbarschaftszentrum an der Goethestraße, um mit jungen Menschen über Möglichkeiten der Freizeitgestaltung in der Wartburgstadt zu diskutieren. Ein gutes Dutzend Jugendlicher folgte der Einladung zu diesem Gedankenaustausch, der von der lokalen „Partnerschaft für Demokratie Eisenach und Wutha-Farnroda“ mit Bundesmitteln aus dem Programm „Demokratie leben“ sowie dem Thüringer Landesprogramm für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit gefördert wird.

Jugendbildungsreferentin Lissy Bott im Gespräch mit Rene Schubert aus Eisenach. Foto: Norman Meißner

Die Teilnehmer finden, dass es zu wenig Angebote und Feste ohne kommerziellen Hintergrund für junge Menschen in der Stadt gibt. Das Frühlingsfest Sommergewinn oder das Stadtfest, bei dem die Autohäuser alle öffentlichen Plätze zuparken, seien zu kommerzialisiert. Junge Menschen könnten sich solche Feste nicht immer leisten. Die Anwesenden wünschen sich beispielsweise ein Fest der Vielfalt mit verschiedenen Kulturen, Musik und Essen in der Stadt, aber auch, dass die Jugendforen wieder in regelmäßigem Turnus stattfinden. „Es muss Kontinuität reinkommen“, betont Jugendbildungsreferentin Lissy Bott. Sie findet, dass bestehende Angebote zu wenig beworben werden. „Wir müssen alle Ideen, Beschwerden und Wünsche sammeln und an die Verantwortlichen herantragen“, meint die Eisenacher Jugendreferentin Alena Tittelbach. Für sie ist es wichtig, dass die Busverbindungen in den Abendstunden und Wochenenden weiter ausgebaut werden, da es auf den Dörfern oft noch weniger Angebote gebe.