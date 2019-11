Eisenach. Am Montagvormittag kam es in Eisenach zu einem gewaltsamen Übergriff auf eine ältere Dame. Sie wurde von einem jungen Mann geschlagen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Junger Mann schlägt 89-Jährige mit Gehstock

Am Montag, gegen 11 Uhr, betrat eine 89-jährige Kundin einen Discountmarkt in der Alexanderstraße in Eisenach.

Im Eingangsbereich kam ihr ein Mann schimpfend entgegen und schlug der Kundin aus noch unbekanntem Grund mit einem Gehstock schmerzhaft auf den Rücken.

Der Täter verließ anschließend den Markt.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

scheinbares Alter 20 Jahre

160 bis 165 cm groß

schwarze Haare

blasse Haut

bekleidet mit einem roten Anorak und dunkler Hose

führte einen Gehstock mit

Wer konnte die Tat oder die Fluchtrichtung des Täters beobachten? Wer kann weitere Angaben zum Täter machen? Wer kennt den Täter? Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691/261124 und der Bezugsnummer 0290228/2019 entgegen.