Kaum Veränderung bei Coronazahlen

Das Gesundheitsamt vermeldete am Montag 22 mit dem Coronavirus Infizierte im Wartburgkreis und fünf in der Stadt Eisenach. Das ist gegenüber den letzten Meldungen ein Anstieg um einen Fall im Kreisgebiet, während die Zahl in Eisenach gleich blieb. Die Wartburgregion gehört somit nicht zu so genannten Hotspots. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

In Bad Salzungen und Dermbach sind jeweils sechs Menschen an Covid-19 erkrankt, in Vacha und Barchfeld-Immelborn sind es je drei, in der Krayenberggemeinde, in Treffurt, in Werra-Suhl-Tal und Hörselberg-Hainich je einer. Seit Beginn der Pandemie haben sich im Wartburgkreis und Eisenach 210 Menschen mit dem Virus infiziert. Davon sind 177 genesen. Sechs sind gestorben.