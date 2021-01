Kennzeichenklau in Barchfeld

Barchfeld. Ein unbekannter Täter hat nach Auskunft der Polizei am Donnerstag, 21. Januar, zwischen 5 und 15.30 Uhr, das vordere Kennzeichen eines Fahrzeugs gestohlen, das in der Querstraße in Barchfeld geparkt war. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695/551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden. red