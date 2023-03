Kettenflieger ist die Attraktion auf dem Volksfest zum Eisenacher Sommergewinn

Eisenach. Der Kettenflieger auf dem Marktplatz ist eine Attraktion beim Volksfest zum Eisenacher Sommergewinn.

Eine Attraktion beim Volksfest zum Eisenacher Sommergewinn ist ein Kettenflieger auf dem Marktplatz. Die Gondeln schrauben sich in große Höhen.

Bei dem Fahrgeschäft soll es sich um jenes handeln, das vor gut einer Woche eine Havarie in Halle/Westfalen hatte. Am 11. März saßen auf der dortigen Kirmes 21 Fahrgäste in 30 Meter Höhe fest, weil sich der Kettenflieger wegen eines technischen Defekts nicht mehr nach unten bewegte. Sie mussten mittels Feuerwehr-Drehleiter gerettet werden.

Das Karussell ist repariert worden. In Eisenach erfolgte vor der Inbetriebnahme eine Prüfung und Abnahme durch den TÜV, sagte Bürgermeister Christoph Ihling (CDU) auf Anfrage.

