Kinder basteln für die Wildkatzen

Das Wildkatzendorf in Hütscheroda ist immer einen Besuch wert. Am Weltkindertag (20. September) gibt es für Familien ein besonderes Angebot: Ab 15 Uhr können Kinder auf der Wildkatzenlichtung zwischen den Schaugehegen Luchsmasken und Spielzeug für wilde und zahme Katzen basteln. Einige der Spielzeuge dürfen die Wildkatzen in ihren Gehegen gleich ausprobieren.

„Auch Wildkatzen brauchen Beschäftigung, damit sie sich nicht langweilen, genau wie Menschenkinder“, weiß Katrin Vogel, Geschäftsführerin des Wildkatzendorfes. Das Themendorf am Rande des Nationalparks Hainich in Thüringen bietet mit seiner Infoscheune mit der neu konzipierten Ausstellung „Aug’ in Aug’ mit Wildkatze und Luchs“, den weitläufigen Gehegen und den Wanderwegen in den Nationalpark einen in Deutschland einmaligen Anlaufpunkt für Wildkatzenfreunde. In der Natur sind diese Tiere kaum zu beobachten.

Neben den vier Wildkatzen ist ein Luchspärchen auf der Wildkatzenlichtung zu Hause. Viermal täglich erfahren die Besucher in moderierten Schaufütterungen nicht nur viel Interessantes, Spannendes und Neues über die wilden Katzen unserer Heimat. Auch die Aktivitäten zum Schutz dieser majestätischen Tiere werden anschaulich erläutert.