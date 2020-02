Klaus Schmidt schreibt Buch über Barchfelder Juden

Wer den Namen Klaus Schmidt aus Barchfeld hört, denkt sofort an Heimatgeschichte oder an Störche. Beim Heimatgeschichtsverein Barchfeld gehörte der umtriebige Mann 1998 zu den Gründungsmitgliedern. Zudem ist er der Storch-Experte der Region, der sich in jedem Jahr mehrfach per Hubsteiger zu Horsten der Tiere im Werratal in luftige Höhen transportieren lässt, um Jungvögel zu beringen.

Seit 15 Jahren hat Schmidt noch ein weiteres Thema, dem er sich mit Herzblut verschrieben hat. Im kommenden Jahr wird dazu ein rund 250 Seiten starkes Buch erscheinen. „Daran sitze ich eigentlich jeden Tag einige Stunden“, berichtete der Barchfelder Landrat Reinhard Krebs (CDU), Sparkassen-Chef Tino Richter und anderen Vereinsvertretern die ebenfalls in den Genuss einer finanziellen Förderung durch die Wartburg-Sparkasse kommen.

Vor 15 Jahren erreichte Schmidt ein Schreiben aus Israel, in dem ein Nachfahre eines in Barchfeld geborenen Juden um Informationen zum Schicksal seines Vorfahren bat. „Das hat mich sehr berührt und über diese ersten Recherchen bin ich auf die Geschichte vieler jüdischer Mitbürger in meinem Heimatort gestoßen“, so Schmidt. Etwa 50 Barchfelder Juden wurden in der Zeit zwischen 1933 und 1945 von den Nazis ermordet.

Insgesamt aber kann Schmidt belegen, dass bis zum Holocaust rund 400 Jahre lang immer Menschen jüdischen Glaubens in Barchfeld gelebt haben. „Das sind knapp 1000 Menschen über die Jahrhunderte gewesen“. 20 Lebensgeschichten von Juden aus Barchfeld aus verschiedenen Jahrhunderten hat Schmidt mittlerweile recherchiert und aufgeschrieben. Er hält Kontakt zu den letzten in Barchfeld geborenen Juden und hat die Erinnerungen von alten Barchfeldern zu diesem Thema aufgezeichnet. Schmidt: „Manche hatten vorher nie über dieses Thema gesprochen.“

Was er bisher erfahren habe, will Schmidt in diesem Buch dokumentieren. „Es kommen aber immer wieder neue Informationen dazu.“ Die Sparkasse unterstützt das Vorhaben mit 3000 Euro.

In Lauchröden freuten sich die Mitglieder des Brandburgvereins über 5000 Euro. Damit wurde im vergangenen Jahr die Veranstaltung „Convenimus Saeculo XIII“ mitfinanziert. Vorstandsmitglied André Görlach berichtete, dass sich der 61 Mitglieder starke Verein seit Jahren um den Erhalt und um die Erforschung der Geschichte der Brandenburg, gerade in deren Blütezeit im 13. Jahrhundert verdient macht.

„Uns ist dabei, auch beim alle zwei Jahre stattfindenen Brandenburgfest, sehr daran gelegen, die Geschichte lebendig, aber vor allem so authentisch wie möglich zu vermitteln“, so Görlach. Daher gebe es in den Jahren zwischen den großen Festen immer interne Veranstaltungen mit den jeweiligen Darstellern.

Diesmal habe man zum Feldlager den Brückenschlag von Theorie zu Praxis gewagt. Historiker und Uni-Professoren trafen auf die Darsteller des Brandenburgfestes. Vorträge und eine Exkursion waren dabei ebenso auf der Tagesordnung wie der lockere Austausch untereinander. „Wir haben die Rückmeldung, dass es eine solche Veranstaltung in Deutschland so noch nicht gegeben hat und alle Seiten Interesse am weiteren Austausch haben.“

Für den Wartburg-Schützenkreis dankte Alke Eck für 4000 Euro, die zur Ausgestaltung der Feiern zum 25. Geburtstag des Schützenkreises und für die Jugendarbeit eingesetzt wurden. So sei es gelungen, die Geburtstagsfeier an dem Ort zu veranstalten, an dem der Kreis vor 25 Jahren gegründet wurde – im Wappensaal des „Hotels auf der Wartburg“. Derzeit gehören dem Schützenkreis 32 Vereine mit rund 1200 Mitgliedern an.

3000 Euro erhielt die Rennsportgemeinschaft Altensteiner Oberland für die Ausrichtung des 25. Glasbachrennens. Vorstandsmitglied Ronald Engelhardt erinnerte daran, dass das Glasbachrennen der einzige Europameisterschaftslauf in Deutschland und die Bergrennstrecke die modernste und sicherste in ganz Europa sei. Dazu habe der Verein viel in Eigenleistung, etwa was den zusätzlichen Aufbau von Leitplanken und den ampelgestützten Rennablauf angehe, auf die Beine gestellt. „Das ist vorbildgebend für viele andere Strecken“, so Engelhardt.

Für den Angelsportverein Treffurt berichtete Eberhard Schwarz über die vielfältigen Aufgaben. „Das reine Angeln ist ja nur ein Teilbereich des Vereinslebens.“ Schließlich habe man für die Vereinsgewässer auch die Pflegeverantwortung übernommen, und dies eben zum Teil im Naturschutzgebiet „Werraaue“. „Bei der Hege und Pflege stehen wir in engem Kontakt mit den Naturschutzbehörden“, so Schwarz. Da gelte es die Angelstellen frei zuhalten, das Schilf zu schneiden und vieles mehr. Selbstverständlich gelte die Aufmerksamkeit der rund 100 Mitglieder auch der Pflege des Vereinsgeländes samt des Vereinshauses. Die 1000 Euro von der Sparkasse sollen deshalb für die Erneuerung der elektrischen Anlage im Vereinshaus, die schon rund 60 Jahre auf dem Buckel hat, eingesetzt werden.