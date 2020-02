Eisenach. Konzert am Freitag in der städtischen Musikschule.

Kleeb spielt Beethoven

„Beethoven goes Jazz around the world“ lautet der Titel eines besonderen Klavierkonzertes am Freitag, 21. Februar, um 19 Uhr im Saal der Musikschule „Johann Sebastian Bach“. In der gemeinsamen Veranstaltung der städtischen Musikschule und der Musikschule Alexander Blume widmet sich Pianist, Komponist und Chorleiter Jean Kleeb (Marburg) bekannten Beethoven-Themen, die er mit Jazz-Harmonik und gängigen Stilen und Rhythmen fusioniert, separiert, befreit, aufwirbelt, filtert und neu zusammensetzt.

Die Bearbeitungen Jean Kleebs orientieren sich manchmal nah am Original, manchmal kommentieren sie oder erinnern sie an Beethovens Musik aus der Ferne. Seine Anklänge an Beethovens Musik arrangiert Jean Kleeb in stil- und landestypischer Weise. Er hebt ethnische Attribute wie „alla turca“ hervor oder kitzelt exotische Rhythmen aus dem Werk heraus und treibt diese auf die Spitze. Manchmal hat er aber auch einfach Spaß daran, starke Kontraste zwischen dem klassischen Klavierstück und der Musik der restlichen Welt herzustellen.

Eintritt 10 Euro. Reservierung: Musikschule „Johann Sebastian Bach“, Kurstraße 1 in Eisenach, Tel: 03691/79 85 20, und Musikschule Alexander Blume, Helenenstraße 2 in Eisenach, Tel: 03691/21 34 16