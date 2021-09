Klima-Demonstration in Eisenach

Eisenach. Für eine bessere Klimapolitik wird am 24. September auf dem Markt in Eisenach demonstriert.

Europa hat den heißesten Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnung erlebt. Er war im Schnitt um ein Grad wärmer als der Durchschnitt der letzten 30 Sommer, schreibt das Bündnis „Eisenach für Klimaschutz“. Die Anzeichen für einen Klimawandel, der die Bedingungen für menschliches Leben auf der Erde radikal ändern wird, seien inzwischen unübersehbar.

Trotz der zu erwartenden dramatischen Veränderungen bleibe die Politik halbherzig und verfolge nur Ziele, die diesen Wandel maximal verzögern könnten. Am Freitag, 24. September wird deshalb global für das Klima demonstriert. In Eisenach lädt das Bündnis dazu für 17 Uhr auf den Markt ein. Die Veranstaltung ist überparteilich, sichtbare Bezüge zu Parteien deshalb tabu. Die Hygieneschutzbestimmung seien einzuhalten, so das Bündnis.

