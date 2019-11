Kommen Schmierer von außen?

Ob es sich bei den seit geraumer Zeit offensichtlich politisch motivierten Straftaten im Stadtgebiet um möglicherweise die gleiche Tätergruppe handeln könnte, lässt die Eisenacher Kriminalpolizei bisher unbeantwortet. Nach den Schmierereien an der NPD-Landesgeschäftsstelle am 20. September und dem Übergriff auf die als Rechten-Treff bekannte Kneipe „Bullseye“ in der Nacht zum 19. Oktober folgten noch großflächige Schmierereien auf Wahlplakaten bei nahezu sämtlichen Parteien und zuletzt am 29. Oktober die Farbattacke auf das Burschenschaftsdenkmal, die von vielen Eisenachern scharf verurteilt wird (unsere Zeitung berichtete).

Man ermittele in alle Richtungen, sagt Enrico Siemon, Leiter der Kriminalpolizeistation in Eisenach. Seine Abteilung hat in Zusammenarbeit mit der übergeordneten Kriminalpolizeiinspektion die Fälle übernommen. Ebenso bedeckt hält sich der Ermittler bei der Frage, ob die Täter womöglich von außerhalb stammen. „Das ist eine Variante, die wir mit in Betracht ziehen“, will Simon sich auch hier nicht in die Karten schauen lassen. Die Polizei prüft bei der Sachbeschädigung am Burschenschaftsdenkmal eine Art anonymes Bekennerschreiben, das mit Fotos auf einer bekannten Internetseite mit Verbindungen zum Linksextremismus am 31. Oktober veröffentlicht wurde. Ein Zeuge, der sich bei unserer Zeitung meldete, berichtet, dass er selbst bei eigenen Kontrollen in den Tagen nach dem Farbanschlag auf das Denkmal verdächtige Personen wahrgenommen hat, die mit einem Wiesbadener Autokennzeichen vor Ort waren. Zwei Wochen zuvor soll ein weiterer Eisenacher einen auffälligen Wagen erneut mit Wiesbadener Kennzeichen gesehen haben. Danach, so berichtet der Mann, seien viele neue Schmierer-Symbole mit linksextremistischen Inhalten gewesen. Er beklagt, dass er bisher kaum Kontakt zur Polizei erhalten hat, obwohl die Ermittler ja bewusst nach Zeugen suchen und zur Meldung aufrufen. Simon betont, man sei an allen Hinweisen interessiert, auch dieser Zeugenmeldung werde nachgegangen.