Kontinuität beim Verein „Automobilbau-Museum-Eisenach“

Im Ehrhardt-Saal des Museums „Automobile Welt Eisenach“ hielt der Verein „Automobilbau-Museum-Eisenach“ jetzt eine Mitgliederversammlung durch. Der Vorstand legte mit einer Präsentation Rechenschaft über die zurückliegenden Vereinsaktivitäten ab. Schwerpunkte der Vereinsarbeit, die Erhaltung der Vereinsfahrzeuge aus Eisenacher Produktion und die Unterstützung des Museums, spiegelten sich in einer Vielzahl von Veröffentlichungen und Fotos wieder.

An die Höhepunkte des Jahres 2019, wie „Startklar“, „Heimweh“ und den „Tag des offenen Denkmals“ – jeweils verbunden mit Old- und Youngtimer-Treffen wurde erinnert. In einer offenen Abstimmung wurden Wolfram Böhnhardt (Vorsitzender), Reinhard Schäfer (erster Stellvertreter und Geschäftsführer), Anke Böhnhardt (Schatzmeisterin) und Rainer George (zweiter Stellvertreter des Vorsitzenden) wiedergewählt. Neu im Vorstand ist Lars Kallenbach. Mit dem Ergebnis dieser Versammlung und der Wahl des Vorstandes kann der Verein seine erfolgreiche Arbeit der letzten Jahre fortsetzen.

Auch im erweiterten Vorstand zeigt sich Kontinuität. Durch die Wahl entstand folgende personelle Besetzung des erweiterten Vorstandes: Matthias Doht, Konrad von Freyberg, Egon Culmbacher, Karl-Heinz Richter, Horst Ihling, Irene Kleinschmidt und Manfred Dempwolf. Der Vorsitzende Wolfram Böhnhardt bedankte sich bei allen Vorstandsmitgliedern für die bisherige Arbeit. Insbesondere wurde das langjährige Engagement von Peter Husemann gewürdigt. Dieser hatte auf persönlichen Wunsch nicht wieder kandidiert. Der neue Vorstand wird nicht nur die Förderung des Museums fortsetzen. Auch der Erhalt des Fahrzeugbestandes und des Vereins-Domizils (Ostkantine O5) zählt zum Schwerpunkt. Voraussetzung für eine erfolgreiche Vereinsarbeit bleibt die Zusammenarbeit mit Vereinen, Clubs und Stammtischen, die sich mit dem Automobilen Erbe Eisenachs beschäftigen.