Kostümfundus lockt Faschingsfans

Mit dem Start in die Faschingssaison hat Schneidermeisterin Elke Klemm wieder ihren Kostümverleih geöffnet. Klemm führt diesen für Erwachsene und Kinder in ihrem Geschäft in der Neustadt seit vielen Jahren. Über 180 Kostüme für Erwachsene und gut 50 für Kinder in den Größen von 92 bis 164 kann man bei ihr ausleihen. Jedes Kostüm ist selbst genäht. Das merken die Kunden allein schon beim Tragen, weil sie ordentlichen Stoff beim Schneidern der Gewänder verwendet hat. Eine selbst genähte Verkleidung hält noch am ehesten eine wilde Faschingsfeier aus.

Derzeit sind noch einige schicke Verkleidungen zu haben – wer spontan zum Fasching will und noch ein passendes Outfit braucht, wird bei Elke Klemm sicher fündig.

Beliebt bei den Erwachsenen ist in diesem Jahr der Pharao. Während die Männer in dieses Kostüm schlüpfen, verwandeln sich die Damen in die Göttin Isis. „Auch der Prinz von Marrakesch wird gerade gern genommen“, verrät die Schneidermeisterin. Renner in jedem Jahr sind mittelalterliche Verkleidungen. Elke Klemm erinnert sich, dass wohl einst durch das Lutherfest in Eisenach die Nachfrage nach dieser Art Kostümierung zugenommen hat. Seitdem ist sie ungebrochen.

Bei den Kindern gibt es neben Prinzessinnen-Outfits natürlich Indianer-Kostüme. Auch aus einigen beliebten Figuren hat Klemm mit ihrer Mitarbeiterin einst Kostüme geschneidert. Ob Pippi Langstrumpf, Sterntaler, der kleine Muck oder Schneeweißchen und Rosenrot. Die Schneidermeisterin ist die einzige in der Region, die so einen umfangreichen Verleih hat. Bei vielen Verkleidungen gehören passende Accessoires dazu. Wer das möchte, bekommt die passende Perücke, bei Bedarf Schmuck dazu. Beim Teufel ist natürlich der Dreizack dabei, ebenso bei der Hexe der Besen.

„Es wäre schön, wenn sich die Leute zuvor anmelden“, sagt Klemm und ergänzt, dass man für eine Anprobe auch ein wenig Zeit mitbringen muss.

Geöffnet ist der Kostümverleih in der Neustadt 1 in Eisenach Montag bis Freitag, 9 bis 13 und 14 bis 17 Uhr, am Samstag von 10 bis 12 Uhr.