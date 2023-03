Krieg unter zwei Adelshäusern: Vortrag im Geschichtsverein Eisenach

Das Nachbarschaftszentrum in Eisenach ist der Veranstaltungsort.

Eisenach. Im 13. Jahrhundert löst eine Hochzeit einen kriegerischen Konflikt mit Thüringer Beteiligung aus. Am Dienstag, 4. April, berichtet ein Historiker in Eisenach darüber.

Zu seinem nächsten Vortrag am Dienstag, 4. April, 18.30 Uhr, lädt der Geschichtsverein Eisenach ins Nachbarschaftszentrum in der Goethestraße 10 ein. Im Jahre 1223 führte die Hochzeit zwischen Graf Poppo von Henneberg mit der Ludowingerin Jutta zu einem Krieg in der Markgrafschaft Meißen. Der Gegner des Grafen war Juttas Bruder, Landgraf Ludwig IV. von Thüringen. Der Vortrag des Historikers Janis Witowski aus Schleusingen beleuchtet Hintergründe dieses Konflikts. Er geht den Beziehungen zwischen Ludowingern und Hennebergern im 13. Jahrhundert nach.

Nachbarschaftszentrum in der Goethestraße 10, Beginn 18.30 Uhr, Eintritt für Nicht-Mitglieder des Geschichtsvereins 3 Euro