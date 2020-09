Kunstkalender über Sehenswürdigkeiten der Wartburgstadt

Künstlerin Katrin Becker (vorn) und Geschäftsführerin Carola Schumacher (hinten) präsentieren den Kalender mit zwölf Eisenacher Sehenswürdigkeiten im Thüringer Museum in der Ausstellung unter dem Titel „Eisenach Paintings One".

„Der Stil hat uns einfach gut gefallen“, spricht Carola Schumacher, Geschäftsleiterin der Eisenach-Wartburgregion-Touristik-Gesellschaft, auch für ihr Team, aber vor allem über die künstlerische Begabung der Eisenacherin Katrin Becker. Am Stand ihrer Kunstwerke zum Adventsmarkt in der „Phantasie“ reift in den Köpfen beider Damen schnell die Idee eines gemeinsamen Kalender-Projekts mit Aquarellen von Eisenachs touristischen Anziehungspunkten.