Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kupferpolymere aus Stedtfeld schützen Admiral Nelsons Uniform und Brautkleid der Queen

„Wir können Kunststoff mit Kupfer verheiraten“, sagt mit ein wenig Stolz in der Stimme, Frank P. Krökel, geschäftsführender Gesellschafter des im Eisenacher Ortsteil Stedtfeld ansässigen Unternehmens „Intercept Technology“. Diese besondere Hochzeit eigentlich schwer zu vereinender Stoffe bietet eine Fülle an Verwendungsmöglichkeiten in der Autoindustrie, der Luft- und Raumfahrt, in der Elektronik, im nuklearen Sektor, im Einzelhandel oder in vielen weiteren Anwendungsbereichen.